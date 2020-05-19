Прокуратура Киевской области сообщила подозрение в организации убийства Амины Окуевой гражданину России. В ближайшее время его объявят в международный розыск. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подозрение объявлено предполагаемому организатору нападения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в Глевахе Киевской области в октябре 2017 года. По данным следствия, организатором является 44-летний уроженец Чечни, который подыскивал исполнителей преступления и обеспечил их автомобилем.

Заказчику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозрение направлено в посольство России.

Также следствие подготовило ходатайство о его доставке в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время будет решен вопрос об объявлении гражданина России в международный розыск.

Раньше сообщалось о том, что полиция Киевской области устанавливает причастных к убийству участницы антитеррористической операции на Донбассе Амины Окуевой.