Перший цього сезону циклон ударив по Індії. Буревій з дощами накрив західне узбережжя. Ураган поламав дерева, зірвав дахи з будинків, спричинив підтоплення та зсуви ґрунту.

Майже сто тисяч людей вимушено покинули свої домівки. Уперше за понад 70 років така потужна стихія дісталася й Мумбая. Вулиці 20-мільйонного мегаполісу перетворилися на брудні річки. Усі екстрені служби міста працюють у режимі екстремальної готовності.