В Індії десятки тисяч людей вимушено покинули свої домівки [ Редактировать ]
Перший цього сезону циклон ударив по Індії. Буревій з дощами накрив західне узбережжя. Ураган поламав дерева, зірвав дахи з будинків, спричинив підтоплення та зсуви ґрунту.
Майже сто тисяч людей вимушено покинули свої домівки. Уперше за понад 70 років така потужна стихія дісталася й Мумбая. Вулиці 20-мільйонного мегаполісу перетворилися на брудні річки. Усі екстрені служби міста працюють у режимі екстремальної готовності.
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