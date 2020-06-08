Славське у Карпатах засипало градом [ Редактировать ]
Хоч як літо не намагається вступити у свої права, зима досі не відступає. І поки на більшості території - спека, в гірських районах Львівщини - випав град. Шматками льоду засипало подвір'я баз відпочинку у Славському.
За кілька хвилин негоди - трава вкрилася чималим шаром крижин. А поруч протікали струмки гірської води.
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