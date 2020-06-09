Волонтерський пост зник у Миколаєві. З приміщення на залізничному вокзалі, де зазвичай відпочивали військові, винесли меблі, техніку та прапори. Про це чергові дізналися напередодні. Одразу пішли шукати правду. Мої колеги розкажуть більше.

Електроплитка, обігрівачі, мікрохвильова піч, телевізор, посуд, продукти, обладнана зона для відпочинку. Таким волонтерський пост на залізничному вокзалі Миколаєва був ще у березні. Тепер приміщення порожнє. Волонтери у розпачі: все майно придбали завдяки благодійникам. До того ж зникли прапори України з автографами бійців та колекція шевронів.

Ірина Абрамова, волонтерка:

Ми не мали гадки, куди ділося наше майно. Ніхто нас не попереджував. Телефони всі були на волонтерському посту. Начальник пасажирського вокзалу чудово знає мій особистий номер телефону і не тільки мій.

Керівництво залізничного вокзалу пояснює: речі не зникли, а зберігаються в багажному відділенні.

Леонід Пляченко, начальник Миколаївського залізничного вокзалу:

Чому без дозволу забрали чуже майно? - Це не чуже. Це наша територія.

Приміщення колишнього волонтерського посту дезінфікували та готують до ремонту - пояснює начальник вокзалу. Дозволу від "Укрзалізниці" на подовження його роботи наразі немає. А від минулого року працює кімната відпочинку для військових. Мовляв, цього достатньо.

Леонід Пляченко, начальник Миколаївського залізничного вокзалу:

Там все удобства, тулет, душ, стиральная машина. - безкоштовно? - там бесплатно! - Неправда.

Волонтери кажуть: військові в дорозі часто не можуть собі дозволити зайвих витрат, а їхній пост надавав послуги безкоштовно.

Геннадій Влачія, учасник бойових дій:

Подошел спросил: я участник боевых действий, могу кофе выпить? Говорят: приходите со своим. Спальных мест нету. Как вобще эту комнату найти?

Галина Тришкіна чергова волонтерського посту:

Они с Ширлана идут грязнючие. Мы им водичку поставили, берцы они они обмыли. Вещи пострили, вывесили. Что там? У нас диваны. С госпиталя приходят бедные: можно я прилягу? У нас и кресла и диванчики, он прилег.

Волонтери підозрюють, що прикриваючись карантином, їх намагаються просто виселити.

Ірина Абрамова, волонтерка:

Війна не закінчена. Миколаїв один з найбільших пунктів, куди рухаються військовослужбовці. Найбільша кількість військових частин в Миколаївській області. Я вважаю, що безкоштовна волонтерська допомога завжди потрібна.

Волонтери просять поліцію розібратися у ситуації. І запевняють, що готові до будь-якої співпраці з керівництвом вокзалу задля допомоги військовим.