Цены на азотные удобрения на внутреннем рынке Украины ниже европейских - Союз химиков Украины [ Редактировать ]
Союз химиков Украины отмечает, что цены на азотные удобрения на внутреннем рынке Украины ниже, чем на европейском рынке. Об этом заявил Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.
"Наша отпускная цена на селитру на 15 % дешевле Франции. По карбамиду - 16% дешевле Франции, на 2% дешевле Египта, который производит и экспортирует карбамид. И на 39% дешевле Болгарии. С Литвой у нас разница в 11%. У нас дешевле", - сказал он в интервью "Подробностям".
При этом Гольченко подчеркнул, что введение квот на импорт минеральных удобрений позволит отечественным предприятиям химической промышленности загрузить производственные мощности на 80%.
"Введение квот даст нам прогнозируемость и стабильность. Для украинской химической промышленности это самое важное на сегодняшний день. Это даст спокойно загрузить производственные мощности хотя бы на 80%. Не на 100%, а около 80%. Только при такой загрузке предприятия могу делать инвестиции в модернизацию, работать хоть немного в плюс, закрывать долги и убытки 2014-2018 годов. При такой квоте украинский химпром получает шанс на рост и на то, чтобы стать хоть немного более конкурентоспособным на международном рынке", - отметил он.
В конце мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения до 300 дней (ориентировочно - до июля).
Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.
21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.
Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".
Данное расследования должно было быть завершено 25 июня 2020 года.
В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения. Эмбарго привело к значительному росту украинской химической индустрии.
"Импорт начал вытеснятся, а химическая отрасль оказалась в числе самых растущий в 1 квартале 2020 года. Таким образом, этот кейс с эмбарго показал, что защита украинского рынка со стороны Правительства, может быть достаточно эффективной. Мы ожидаем, что правительство и ММКТ сможет добавить динамики химической отрасли - за счет введения квот. Химия становится "отраслью-дравером", который может вытащить всю экономику вверх. Химическая отрасль имеет колоссальный потенциал и может занять до 10% ВВП. Эту машину нужно разогнать простыми решениями. И тогда она поедет еще быстрее. При этом вырастет производство, внутренние инвестиции, количество рабочих мест и уплаченных налогов. Тогда конкурентоспособность отрасли еще больше вырастет на глобальных рынках", - комментировал ранее "Подробностям" директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.
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