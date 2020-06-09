Оріхове на Луганщині накрили вогнем мінометів [ Редактировать ]
Чотири ворожих обстріли зафіксували на фронті вже сьогодні зранку. Окупанти з великокаліберних мінометів били по Оріховому на Луганщині.
З гранатометів різних систем обстрілювали Мар'їнку, Шуми та Новолуганське. Українські воїни вели адекватні оборонні дії. Бойових втрат серед наших захисників немає.
За минулу добу було 11 ворожих атак, одного українського бійця поранено. За даними розвідки, вогнем у відповідь наші військовики знищили трьох російських найманців.
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