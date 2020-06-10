У Польщі вилучили три тонни кокаїну [ Редактировать ]
Три тонни кокаїну вилучили в польській Гдині. Наркотиків на суму 3 мільярди злотих - це понад 20 мільярдів гривень - виявили в одному зі складських приміщень порту.
Країна походження - Еквадор. Звідти їх доправили морем до німецького Гамбурга, потім автомобілями до Гдині. Там перевірили на рентгені - і вирішили товар затримати. Трьох наркоперевізників заарештували.
по теме
На кордоні з Польщею утворились черги заробітчан та ваговозів
Сотні вантажівок чекають, щоб перетнути кордон з Польщею. Водії стоять перед міжнародним пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вже по кілька діб
В Одессе рухнул дом: названы предварительные причины
В среду, 10 июня, в Одессе на Французском бульваре рухнул четырехэтажный жилой дом
Жуткое ДТП с Ефремовым: плачущему актеру вынесли приговор
Из-за алкоголя в крови Ефремов не смог объясниться с полицией
У закарпатському селі 20 років ремонтують дитячий садок
У закарпатському селі Іза вже 20 років ремонтують дитячий садок. Його дах провалився ще 99-го під час снігопаду. І досі село залишається без дошкільного закладу
В Одессе снова рухнул жилой дом: из-под завалов вывели десятки людей
В среду, 10 июня, в Одессе на Французском бульваре рухнул четырехэтажный жилой дом