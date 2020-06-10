Три тонни кокаїну вилучили в польській Гдині. Наркотиків на суму 3 мільярди злотих - це понад 20 мільярдів гривень - виявили в одному зі складських приміщень порту.

Країна походження - Еквадор. Звідти їх доправили морем до німецького Гамбурга, потім автомобілями до Гдині. Там перевірили на рентгені - і вирішили товар затримати. Трьох наркоперевізників заарештували.