У ВООЗ назвали категорії населення, яких першими вакцинуватимуть проти COVID-19. Це громадяни, які перебувають у близькому контакті з інфікованими, та люди з особливо вразливих соціо-груп.

Окрім цього, серед перших - щеплення дістануть ті, що мешкають у місцях з високим ризиком зараження, приміром, у в'язницях або у будинках для літніх людей.