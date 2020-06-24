Влада Саудівської Аравії дозволила паломництво до священного міста Мекки. Утім, вхід дозволять обмеженому числу людей і лише громадянам Королівства. Хадж відбудеться наприкінці липня і триватиме п'ять днів. Максимальна кількість відвідувачів - тисяча осіб. Перед прибуттям кожен має пройти тест на коронавірус, а після візиту - ізолюватися вдома на два тижні.

Іноземцям через пандемію приїжджати до Мекки поки що заборонено. Це вперше в сучасної історії Саудівської Аравії. Щороку до священного міста прибувають понад два мільйони паломників.