В аудиторії не більше 15 людей, а стільці розставлені на відстані півтора метра

Зовнішнє незалежне оцінювання стартує сьогодні. Відбуватиметься воно за суворих карантинних заходів. Перед входом дітей опитуватимуть про стан здоров'я, вимірюватимуть температуру, мають забезпечити антисептиком та засобами захисту.

В аудиторії не більше 15 людей, а стільці розставлені на відстані півтора метра. Для кожного учня буде визначений час, коли він має прийти до місця іспиту.

А через повінь у західних регіонах дітям дозволили взяти участь у додатковій сесії ЗНО з 24 липня до 10 серпня.