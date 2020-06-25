В Україні стартує ЗНО [ Редактировать ]
Зовнішнє незалежне оцінювання стартує сьогодні. Відбуватиметься воно за суворих карантинних заходів. Перед входом дітей опитуватимуть про стан здоров'я, вимірюватимуть температуру, мають забезпечити антисептиком та засобами захисту.
В аудиторії не більше 15 людей, а стільці розставлені на відстані півтора метра. Для кожного учня буде визначений час, коли він має прийти до місця іспиту.
А через повінь у західних регіонах дітям дозволили взяти участь у додатковій сесії ЗНО з 24 липня до 10 серпня.
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