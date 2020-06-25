Ейфелеву вежу відкрили для туристів [ Редактировать ]
У Парижі після карантину для відвідувачів відкрили Ейфелеву вежу. Пам'ятка була закрита понад три місяці - найдовше з часів Другої світової. Режим роботи поки що обмежений: підійматися можна максимум на другий поверх, і тільки східцями, ліфти запрацюють на початку липня.
Всі відвідувачі, старші за 11 років зобов'язані носити медичні маски. Кожні дві години усі ділянки вежі ретельно прибирають та дезінфікують. Посилили заходи безпеки і в аеропорту Орлі, який відновить роботу завтра. Тут встановили термокамери і тунель зі знезаражувальним випромінюванням. До терміналу можуть заходити лише ті, хто сідає на рейс. У приміщенні також з'явилася розмітка та антисептики для пасажирів.
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