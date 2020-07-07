Підрив автомобіля, мільйони готівкою, зброя та кров. Це не анонс голлівудського бойовика. Це полтавське пограбування на майже три мільйони гривень. О 10 ранку біля села Тишки зловмисники підірвали автомобіль "Укрпошти". Грабіжників цікавили пенсійні гроші, які пошта розвозить по області. Постраждали двоє людей. Подробиці зухвалого нападу - в нашому сюжеті.

Біла службова "газель" "Укрпошти" неподалік села Тишки розтрощене лобове скло, верх розірвано. Вибуховий пристрій влучив саме в дах машини.

Юрій Сулаєв, начальник відділу комунікації ГУНП України у Полтавській області:

Що саме відбулося наразі встановлює слідство. Є одна із версій, що Даний автомобіль був підірваний. Чим підірваний чи пострілом з якогось вибухонебезпечної зброї чи можливо кинута якась інша річ.

Здобиччю грабіжників стали 2 мільйони 750 тисяч гривень. За попередньою інформацією, це була пенсія селян із навколишніх сіл. Таку велику суму охороняли лише двоє людей - чоловік-водій і жінка в супроводі. Від вибуху вони отримали поранення. Злочинці прихопили всі гроші й табельну зброю та втекли на автівці.

Юрій Сулаєв, начальник відділу комунікації ГУНП України у Полтавській області:

Одна особа перебуває в реанімації, іншій теж надається допомога лікарями. Крім того було встановлено що нападники заволоділи грошовими коштами у сумі понад 2,5 мільйони гривень. А також відібрали табельну зброю у охоронця, який їхав у супроводі даного вантажу.

Зараз постраждалі в Лубенській лікарні. Чоловіка прооперували. Він у реанімації на апараті штучного дихання. У тяжкому стані. За його життя борються лікарі.

Володимир Колода, заступник головного лікаря КМП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування":

Отримав множинні осколочні поранення м'яких тканин, лиця, тулуба, кінцівок. З пошкодженням правого ока, язика. Проведене на даний час оперативне втручання. Після оперативного втручання в стабільно важкому стані.

Осколкові поранення отримала й жінка. Вона в хірургічному відділенні - дала свідчення правоохоронцям.

Володимир Колода, заступник головного лікаря КМП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування":

Стан її ближче до середньої тяжкості. Є у неї теж множинні осколочні поранення м'яких тканин. Черепно-мозкова травма у вигляді контузії головного мозку.

Біля палати жінки чергує донька.

Дізналася по телефону. Це моя мама. Знайомі подзвонили що так случилося. Ну, а дальше я вам нічого такого сказати не можу. Вибачте.

Автівку, на якій, імовірно, втекли грабіжники, знайшли на трасі Київ-Харків біля Лубен. Правоохоронці оголосили план "Перехоплення" й перекрили всі навколишні дороги, зупиняють і перевіряють підозрілі автомобілі. Очевидно, злочинці знали, коли перевозитимуть гроші, та маршрут.