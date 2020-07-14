Отель Ярославского Kharkiv Palace Hotel 5* готовится к открытию казино [ Редактировать ]
В группе DCH Александра Ярославского готовятся к открытию казино в принадлежащем бизнесмену Kharkiv Palace Hotel 5*. Это первый luxury-отель в Харькове, который был построен Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Его наличие в городе было требованием УЕФА. Только в этом случае Харьков получал право принять матчи турнира, поскольку УЕФА были необходимы условия для размещения региональной штаб-квартиры.
Объем инвестиций в строительство Kharkiv Palace Hotel 5* составили $126 млн., что позволило создать архитектурную достопримечательность за счет использования высококлассных материалов и передовых дизайнерских решений. Зал, предназначенный для работы казино, признан специалистами одним из лучших в Европе.
Круглый зал в отеле Kharkiv Palace Hotel 5*
Круглый зал в отеле Kharkiv Palace Hotel 5*
"Мы больше 8 лет ждали сегодняшнего дня. Очень обидно видеть, что в отеле есть важная для гостей возможность проведения досуга, и ей нельзя воспользоваться. Многие иностранные постояльцы спрашивали нас – почему так? Как может быть, что в пятизвёздочном отеле есть такой прекрасный зал для казино, а самого казино нет? И нам сложно было что-то ответить… Поэтому мы всегда последовательно отстаивали идею социально-ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению", - говорит генеральний менеджер отеля Атис Захаранс.
В DCH cообщают, что уже имеют договоренность с профильным оператором, имеющим международный опыт, и рассчитают, что казино в Kharkiv Palace Hotel 5* заработает в самые сжатые сроки.
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