У Литві в старовинній національній садибі влаштували квітковий фестиваль. Із живого цвіту змайстрували десятки скульптур. А відвідувачів розважають - п'єсами Шекспіра. Зазирнути до квіткового раю - можна в наступному сюжеті.

Арки з квітів і дивовижні скульптури. Це мальовничий куточок неподалік містечка Пакруоїс. Раніше тут була садиба місцевих аристократів - найбільша з тих, що збереглися в Литві. Нині ж - готель, який уже за традицією влаштовує квітковий фестиваль.

Владимир Овчинкас, співробітник готелю:

Такий захід ми організовуємо другий рік поспіль. Торік висадили мільйон квітів. Цього разу подія масштабніша. Планували для композицій використати п'ять мільйонів рослин. Але через епідемію свято довелося робити скромнішим.

Для живих інсталяцій знадобилося два мільйони квітів. Але на фестивалі можна не лише милуватися барвистим цвітом. А й долучитися до класики - побачити вистави за мотивами п'єс Шекспіра.

Надихалися організатори найромантичнішою комедією драматурга - "Сон літньої ночі". Цей твір і дав назву фестивалю.

Владимир Овчинкас, співробітник готелю:

Ми хочемо, щоб це було місцем любові. Тому Шекспір ідеально підходить до такого ліричного настрою. Усі його п'єси, поезія, загалом уся творчість - пронизана коханням.

Щодня захід відвідують сотні гостей з усієї країни.

Гатіс Бурновскіс, відвідувач:

Ми побачили світлини звідси в соцмережах. З'ясувалося, готель недалеко від нашого дому, година їзди автомобілем. Тож вирішили приїхати - і зовсім не шкодуємо. Тут дуже гарно.

Квітковий фестиваль прийматиме гостей до кінця літа.