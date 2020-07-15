Руїни палацу ацтеків знайшли в центрі мексиканської столиці. Залишки споруди виявили під час ремонтних робіт на центральній площі в Мехіко. Знайдені плити були частиною палацу ацтекського правителя Ашая-Катля.

Згодом, після падіння імперії ацтеків, у будівлі жив іспанський завойовник Ернан Кортес. Він як командир місії по дослідженню регіону для іспанської колонізації і зруйнував столицю ацтеків Теночтітлан. Нині - це сучасна територія Мехіко.

Рауль Баррера, археолог: