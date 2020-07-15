У Центрі Мехіко знайшли палац ацтеків [ Редактировать ]
Руїни палацу ацтеків знайшли в центрі мексиканської столиці. Залишки споруди виявили під час ремонтних робіт на центральній площі в Мехіко. Знайдені плити були частиною палацу ацтекського правителя Ашая-Катля.
Згодом, після падіння імперії ацтеків, у будівлі жив іспанський завойовник Ернан Кортес. Він як командир місії по дослідженню регіону для іспанської колонізації і зруйнував столицю ацтеків Теночтітлан. Нині - це сучасна територія Мехіко.
Рауль Баррера, археолог:
Ми точно знаємо, що тут був палац ацтеків. Ми визначили це за допомогою різних описів і документів, збережених, зокрема, ще від іспанських колонізаторів. Зараз нам доводиться діяти дуже обережно, щоби залишки не завалило землею та не пошкодило. Ми радимося зі спеціалістами та визначаємо, де можна копати, щоби дістатися до цієї історичної споруди.
по теме
У Каїрі відкрили музей королівських карет
74 експонати виставили на показ після реставрації. Тут і карети династії, що правила Єгиптом у 19-му столітті, і екіпаж, подарований французькою імператрицею на честь відкриття Суецького каналу
Мечеть Святої Софії: Туреччину розкритикували за відновлення мусульманских богослужінь у храмі
Православна святиня під покровом півмісяця. Туреччина відновлює мусульманські богослужіння в Софійському соборі в Стамбулі. І повертає храму статус мечеті.
Трамп и президент Мексики впервые провели встречу
Президент США Дональд Трамп впервые встретился в Белом доме с президентом Мексики
Оркестр Лівану зіграв у храмі Бахуса
Концерт на руїнах стародавнього римського храму влаштували в ліванському місті Баальбек. Оркестр Національної філармонії виступав на сцені храму Бахуса. Споруді понад три тисячі років.
У Мексиці знищили літак із наркотиками
Інцидент стався на одному із федеральних шосе у штаті Кінтана. Легкомоторний борт саме готували до злету, але його перехопили військові, що патрулювали територію