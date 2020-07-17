Підлість, якої давно не було. Вбивство двох українців, зокрема медика, під час евакуації пораненого з поля бою - сколихнуло і всю Україну, і Європу. Бойовики обіцяли тишу, але - відкрили вогонь. Про цю історію та про ситуацію на фронті розповість Ірина Баглай, яка зараз працює в гарячих точках. А ще - розвідники передали їй ексклюзивне відео та кадри від агентів бойовиків. Дивіться.

На цьому відео гармати артилерії так званих ЛНР та ДНР. У 2014 вони назвали себе батальйон "Прізрак". І на цих кадрах із особистого архіву бойовиків - ведуть обстріл Дебальцевого під час захоплення міста.

Козачки та не слов'янської зовнішності бойовики, геть не схожі на шахтарів. А ще розбита колона Нацгвардії - гігабайти матеріалів розвідники 93-ї бригади отримали під час нещодавньої спецоперації і поділились із нами.

Нам передали інформацію, де було вказано імена фамілії позивні всі фотографії, які відносяться до Дебальцева.

База даних - і не лише. На жаль, не все можна показати на загал. А саме відео, яке доводить участь у тортурах над українськими військовополоненими ось цього частого гостя на позиціях бойовиків - Ретинського. Священник із хрестом та автоматом на прізвисько Сталін. За даними нашої розвідки, він катував кіборгів. Усю інформацію розвідники передали спецслужбам та налагодили контакт із агентами з так званої ЛНР.

Вони хочуть покінчити з цим тому і погодились вийти до нас на зв'язок.

Саме батальйон "Прізрак", звідки й отримала інформацію розвідка холодноярців, стоїть навпроти позицій наших піхотинців і зараз. На горизонті - окуповане селище Жолобок. Звідти й стріляють по наших укріпленнях.

Ілля, боєць 93 ОМБР "Холодний Яр":

Минометы оттуда из-за террикона работают.

Руслан, боєць 93 ОМБР "Холодний Яр":

Міномети поблизу населених пунктів, тобто щоб коли наші будуть давати відсіч їм, то вони були захищені місцевим населенням.

20 мін зорали землю навколо цих позицій майже одномоментно.

Руслан, боєць 93 ОМБР "Холодний Яр":

Вранці тільки расцвело підняли коптер вони корегували з повітря. Спостерігають передають координати, куди правіше-лівіше, вони пристріляні.

Ось на що одна міна 120 мм калібру перетворила піхотну кухню, ціллю бойовиків було саме це місце. Вони розраховували захопити зненацька якомога більше людей.

Піхотинці ледве встигли сховатися. А осколки просто зрешетили техніку.

Якби тут у радіусі 20 метрів знаходився б, то побило б і навряд чи хтось би вижив.

Артилерія, протитанкові гармати. Цей арсенал - найманці застосовували по українських позиціях і містах по всій лінії фронту. У хід знову пустили і заборонені оттавською конвенцією ПОМИ. Протипіхотні міни, які встановлюються дистанційно.

В кассете четыре заряда раскидывается с помощью пиропатрона. Четыре мины дистанционно ставится в боевое положение, раскидывает, насколько я помню, шесть специальных тросов и имеют временной взрыватель. Через 72 часа она должна самоликвидироваться.

Саме такими мінами неодноразово всіювали землю біля Кримського - на Луганщині. Знешкодити їх можна лише дистанційно. Саму ж міну цивільна людина, приміром, як я, може й не помітити.

Она выстреливает нитью и якщо я йду она может быть за деревом, а нить торчать из-за дерева и зацепите нить и мина сдетонирует.

Більше десяти поранених вояків. І це за неповний тиждень, двоє загинули - морпіх та медик. Евакуаційна група дев'ять людей із білими чохлами на шоломах та бронежилетах - ішла забрати тіло розвідника, який підірвався під час антидиверсійної операції.

Микола Палас, командир 35 окремої бригади морської піхоти:

Намагалися надати допомогу безпосередньо пораненому сержанту, який відходив, відповзав в бік на зустріч групі.

Та на них чекала засідка.

Микола Палас, командир 35 окремої бригади морської піхоти:

З 14 години до 18 було підтверджено з тої сторони, що буде додержано режим тиші.

Микола Левицький, керівник української сторони начальник СЦКК ООС:

Ми не дійшли 10-15 м до тіла загиблого з трьох сторін почався шквальний вогонь.

Це убивство двох людей під час евакуації - сколихнуло і весь фронт, і всю Україну, і весь світ. У МЗС його назвали військовим злочином.

У Євросоюзі закликали Росію взяти відповідальність за обстріл підконтрольним РФ угрупованням евакуаційної групи. Лише на третій день бойовики віддали тіло загиблого морпіха Дмитра Красногрудя.

На фронті він від початку. Відомий під позивним "Мир". Нині його провели в останню путь. І сьогодні ж українській стороні передали неідентифіковане тіло, ймовірно, убитого військового медика. Це встановлять уже після експертизи ДНК. Доля ж пораненого сержанта - невідома. Його так і не знайшли на полі бою, пошуки тривають.