Юрій Бойко прокоментував кадрові питання Ради та падіння рейтингу влади [ Редактировать ]
МВФ доволі стримано відреагував на призначення нового очільника Нацбанку - Кирила Шевченка. Ще раз нагадали свою оцінку попереднього керівництва - мовляв, за часів Смолія та Гонтаревої Нацбанк працював ефективно. У перекладі на людську мову це означає - продовжуйте ту саму політику.
Цікаво, що як раз зовсім протилежне завдання новому голові НБУ поставили в парламенті, коли голосували за призначення. Ось як це прокоментував Юрій Бойко.
Новий голова Нацбанку: чи буде він ефективним?
Нам сложно сказать, как он будет работать, единственное, что однозначно - это будет лучше чем было раньше. Потому что раньше Нацбанк полностью находился под внешним управлением и вот мы ожидаем, что новый руководитель национального банка он уйдет от этого внешнего управления и будет работать на экономику страны, а не на обслуживание внешних спекулянтов, которые скупили облигации и займы, чем собственно и занимался в основном Нацбанк Украины под руководством Гонтаревой. Потом следующего руководителя.
Да собственно из той команды, которая там сейчас есть. Реальный сектор экономики не видел кредитования, а это одна из главных задач банковской системы, выдача кредитов - доступных, дешевых с тем, чтобы предприятия развивались.
Новий віце-прем'єр з питань промисловості: чому підтримали?
Во-первых, мы считаем, что когда убрали Министерство промышленности, это была колоссальная ошибка, потому что предприятиями никто не занимался. В сегодняшнем правительстве вообще нет специалистов, которые соображают в промышленности, предприятиях и могут им помочь.
И назначение нового руководителя, который целевым образом этим будет заниматься, тем более руководителя имеющего производственный опыт является очень важным. Именно поэтому мы его поддержали, у нас было четкое понимание, что должен кто-то заниматься промышленность, а учитывая его биографию мы рассчитываем, что это получится и он сможет помочь нашей промышленности выйти из того кризиса в котором она находится.
Підсумки роботи парламенту: чому падає рейтинг влади?
Вообще это был год колоссального обмана избирателей со стороны парламента и правящей власти в целом, потому что вот люди ожидали от президента Зеленского и от парламента решения вопросов. Которые для них являются ключевыми - вопрос завершения войны, борьба с бедностью.
Социальная поддержка, снижение коммунальных тарифов и ничего из этого практически не было решено, какие-то простые решения, популистские были приняты, но они для людей особого влияния не имели и поэтому такое резкое разочарование во власти, парламенте, в целом во власти за год произошло и вообще если парламент начинал свою деятельность с доверием в 60%, то через год уровень доверия меньше 20%, а если так пойдут дела дальше. Еще 2-3 месяца и закончится все это четырьмя процентами уровня доверия как предыдущий состав. То есть это был год несбывшихся надежд и разочарований.
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