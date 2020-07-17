МВФ доволі стримано відреагував на призначення нового очільника Нацбанку - Кирила Шевченка. Ще раз нагадали свою оцінку попереднього керівництва - мовляв, за часів Смолія та Гонтаревої Нацбанк працював ефективно. У перекладі на людську мову це означає - продовжуйте ту саму політику.

Цікаво, що як раз зовсім протилежне завдання новому голові НБУ поставили в парламенті, коли голосували за призначення. Ось як це прокоментував Юрій Бойко.

Новий голова Нацбанку: чи буде він ефективним?

Нам сложно сказать, как он будет работать, единственное, что однозначно - это будет лучше чем было раньше. Потому что раньше Нацбанк полностью находился под внешним управлением и вот мы ожидаем, что новый руководитель национального банка он уйдет от этого внешнего управления и будет работать на экономику страны, а не на обслуживание внешних спекулянтов, которые скупили облигации и займы, чем собственно и занимался в основном Нацбанк Украины под руководством Гонтаревой. Потом следующего руководителя. Да собственно из той команды, которая там сейчас есть. Реальный сектор экономики не видел кредитования, а это одна из главных задач банковской системы, выдача кредитов - доступных, дешевых с тем, чтобы предприятия развивались.

Новий віце-прем'єр з питань промисловості: чому підтримали?

Во-первых, мы считаем, что когда убрали Министерство промышленности, это была колоссальная ошибка, потому что предприятиями никто не занимался. В сегодняшнем правительстве вообще нет специалистов, которые соображают в промышленности, предприятиях и могут им помочь. И назначение нового руководителя, который целевым образом этим будет заниматься, тем более руководителя имеющего производственный опыт является очень важным. Именно поэтому мы его поддержали, у нас было четкое понимание, что должен кто-то заниматься промышленность, а учитывая его биографию мы рассчитываем, что это получится и он сможет помочь нашей промышленности выйти из того кризиса в котором она находится.

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