21 июля православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери.

Люди верят, что молитвы, обращенные к пресвятой Богородице в этот день, обладают уникальной силой и способны творить чудеса. При этом, согласно поверьям, Казанская икона Божией Матери исцеляла от болезней многих людей, а к некоторым даже возвращалось утраченное зрение.

Казанская Божья Мать - покровительница семьи, поэтому ее образ дарят как при венчании, так и при крещении детей.

Что запрещается делать в этот день

В праздник Казанской иконы Божией Матери нельзя работать по дому (стирать, шить, заниматься другим тяжелым трудом).

Кроме того, в этот день запрещено ругаться и ссориться, плакать и грустить.

Также не стоит купаться в открытых водоемах.

Ранее мы писали об истории и традициях Дня Казанской иконы Божьей Матери.

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