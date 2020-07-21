День Казанской иконы Божьей Матери: что категорически запрещено делать [ Редактировать ]
21 июля православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери.
Люди верят, что молитвы, обращенные к пресвятой Богородице в этот день, обладают уникальной силой и способны творить чудеса. При этом, согласно поверьям, Казанская икона Божией Матери исцеляла от болезней многих людей, а к некоторым даже возвращалось утраченное зрение.
Казанская Божья Мать - покровительница семьи, поэтому ее образ дарят как при венчании, так и при крещении детей.
Что запрещается делать в этот день
- В праздник Казанской иконы Божией Матери нельзя работать по дому (стирать, шить, заниматься другим тяжелым трудом).
- Кроме того, в этот день запрещено ругаться и ссориться, плакать и грустить.
- Также не стоит купаться в открытых водоемах.
Ранее мы писали об истории и традициях Дня Казанской иконы Божьей Матери.
Также смотрите календарь православных праздников на август 2020.
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