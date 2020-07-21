Останнє, позачергове. Принаймні з такими намірами монобільшість сьогодні зібралась у сесійній залі, хоча на порядку денному здебільшого законопроекти, ухвалені у першому читанні. А отже старт якимось змінами сьогоднішня робота не дасть. За що сьогодні голосували обранці і чому навчились слуги народу за рік депутатської роботи - про все Катерина Лисенко.

Рік тому їх обрали до парламенту. Символічно цей день - вони відзначають ударно. Позачерговим засіданням.

Щоправда, охочих здійснювати трудові подвиги - небагато. Зала напівпорожня, але монобільшість все одно вирішує поговорити про здобутки.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми напевно могли б більше, маючи монобільшість, але в силу браку досвіду, і за певних обставин - коронавірусу - ми не змогли продемонструвати той результат, на який нас уповноважили наші виборці.

А чого точно навчились слуги, навчені скандалом із корабельною сосною, так це мовчати, коли треба.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Коли перед тобою включений мікрофон - треба мовчати, а не говорити. Мовчання золото.

Та виявляється, науку засвоїли не усі:

У вас карточка і в іншому слоті - баба да, баба да.

Однак порядок денний наповнений точковими законопроєктами. Як от про відновлювальну енергетику. Документ передбачає зниження зеленого тарифу для сонячних станцій на 15%.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Досягнуто компроміс, коли зменшується державний цей тариф, але держава бере на себе зобов’язання нарешті платити, а не просто обманювати інвесторів.

Депутати із цим погоджуються. І беруться за сміття. Офіційно законопроєкт про управління відходами.

Марія Мезенцева, народний депутат, "Слуга народу":

В моїх руках знаходиться екоторбинка, це символ сучасного світу. Друзі, ми говоримо не про якісь там заводи, які будуються для так званої переробки, ми говоримо про наші оселі.

Леся Василевська, народний депутат, "Голос":

Незалежно від того, чи ми з вами, чи бізнес є забруднювачем, забруднювач повинен платити і нести відповідальність, саме про це і є законопроект.

Нардепи планують розробити ієрархію управління відходами, встановити порядок їх збору, вивезення та обробки. Але все це попереду. Документ ухвалюють лише у першому читанні. Як і законопроєкт про "інвестиційних нянь".

Юлія Ковалів, заступник керівника Офісу президента:

Законопроект передбачає можливість надання як українським, так і іноземним інвесторам зі значними інвестиціями в переробній галузі пакету стимулів податкові пільги.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

Що тепер має зробити держава, а так собі нічого, створити установу - спеціальну установу, яка через інвестиційних менеджерів буде здійснювати укладання інвест-договорів.

Як заманювати інвесторів, нардепи ще мізкуватимуть. На канікулах. І збиратися позачергово більше не планують.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Після турборежиму треба хоч якийсь турбоотпуск.

Навіщо збиралися сьогодні - до кінця не зрозуміло.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя":

Ми за те, щоб закони, які виносяться на позачергову сесію, вони або в підтримку економіки, підтримку людей, боротьба з епідеміями, тобто те, що чекають люди, а не політичний мотлох, який не має нічого спільного з реальним життям. Парламент катастрофічно втратив довіру, якраз із-за позиції правлячої монобільшості, тому що вони цей політичний мотлох вносять час від часу в Раду - він фактично вбиває авторитет парламенту.

Разом з тим, у монобільшості кажуть - на канікулах передвиборча компанія буде у розпалі. Тож тут не до відпочинку.