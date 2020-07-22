В Україні гучний випадок із захопленням заручників стався два з половиною роки тому. У Харкові. 30 грудня 2017-го, Володимир Безух захопив відділення "Укрпошти".

Утримував дев'ятьох людей - працівників, клієнтів, а також двох власних дітей. Чоловік обв'язав себе яскравими стрічками, які видавав за вибухівку. Чітких вимог не висував. Після кількох годин полону заручники самі знешкодили терориста - збили з ніг та вдарили вазою. Безух назвав себе обраним, а свої дії пояснив бажанням привернути до себе увагу. Психіатрична експертиза визнала Безуха осудним. І суд досі триває.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області: