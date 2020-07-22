Справа дворічної давнини: у Харкові досі не засудили терориста [ Редактировать ]
В Україні гучний випадок із захопленням заручників стався два з половиною роки тому. У Харкові. 30 грудня 2017-го, Володимир Безух захопив відділення "Укрпошти".
Утримував дев'ятьох людей - працівників, клієнтів, а також двох власних дітей. Чоловік обв'язав себе яскравими стрічками, які видавав за вибухівку. Чітких вимог не висував. Після кількох годин полону заручники самі знешкодили терориста - збили з ніг та вдарили вазою. Безух назвав себе обраним, а свої дії пояснив бажанням привернути до себе увагу. Психіатрична експертиза визнала Безуха осудним. І суд досі триває.
Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:
На жаль, два рази змінювався склад суду, через те, що судді уходили на пенсію, вже 2,5 роки розглядається ця справа, наразі справа знаходиться на фінальній стадії, тобто вивчаються певні докази, після чого сторони перейдуть до дебатів, і вже буде оголошено вирок.
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