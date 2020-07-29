У Білорусі затримали військових приватної компанії "Вагнер" [ Редактировать ]
У Білорусі затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Спочатку росіяни оселилися в одному зі столичних готелів, а потім переїхали в санаторій під Мінськом.
Викликали підозру тим, що були вдіті в однострої і поводилися не як типові туристи. За словами правоохоронців, днями до Білорусі в'їхали понад дві сотні російських найманців із ПВК "Вагнер" з метою дестабілізувати ситуацію під час виборчої кампанії. Президентські перегони в країні відбудуться 9 серпня.
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