Не зважаючи на перевантаження, лікарі надають допомогу всім, хто її потребує

Починаємо зі статистики захворюваності на COVID-19, бо кількість інфікувань знову зросла - за минулу добу 1974 випадки. 49 людей померли від ускладнень - це найбільше за весь час епідемії. Загалом коронавірус підхопили вже понад 112 тисяч українців. Одужали 53 тисячі.

Київ б'є рекорди за кількістю госпіталізацій коронавірусних пацієнтів. За минулу добу до лікарень потрапили 63 хворих на COVID-19 - це найвищий показник від початку епідемії. Деякі інфекційні відділення столиці вже переповнені, а лікарі скаржаться на перевтому і емоційне вигоряння.

Вісім тяжкохворих на шість місць в інфекційній реанімації. Молодий лікар анастезіолог Володимир Лиходієвський на передовій боротьби з COVID-19 з самого початку епідемії. Каже, такою напруженою ситуація ще не була.

Володимир Лиходієвський, лікар-реаніматолог:

За нормами і табелями розрахунковими інфекційні реанімації розраховані на 6 місць, з початку COVID-19 у нас ніколи не було менше ніж 5 хворих - а зараз не менше ніж сім-вісім. Я не знаю, чи впораємося ми з масовою госпіталізацією.

Не зважаючи на перевантаження, наразі лікарі надають допомогу всім, хто її потребує, але стрімкий ріст захворюваності, може призвести до фатальних наслідків - коли місць в реанімації може просто не вистачити і лікарям доведеться застосовувати "медичне сортування".

Володимир Лиходієвський, лікар-реаніматолог:

Це дуже складний вибір для медика - кому надавати допомогу, а кому надавати безперспективно. Мені б дуже не хотілося таким займатися.

Щоб розвантажити лікарні, влада обіцяє запустити так звану "другу чергу стаціонарів" для хворих на COVID-19. Також урядовці намагаються уповільнити розповсюдження хвороби не лише карантинними обмеженнями, але й посиленням контролю за інфікованими та контактними особами.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Органам місцевого самоврядування надається доступ до електронного реєстру для здійснення поточного контролю осіб, що підлягають самоізоляції і осіб, які порушили правила карантину.

Лікарів, які працюють з COVID-19, дуже засмучує, що тлі стрімкого зростання темпів зараження коронавірусом, кількість людей в масках значно зменшується. Медики попереджають, що важки випадки коронавірусу значно "помолодшали" - в інфекційні реанімації в критичному стані хвороби потрапляє все більш людей не старшого, а середнього віку і молодого віку.