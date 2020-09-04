Черкасский "Азот", входящий в азотный бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, оспаривает в суде решение МКМТ Министерства экономического развития и торговли Украины о невведении квот на импортные азотные удобрения.

Крупнейший украинский производитель аммиачной селитры не согласен с решением ведомства не вводить ограничения на ввоз аммиачной селитры в Украину, принятом 22 июня 2020 года, – сообщает пресс-служба Group DF.

В исковом заявлении Черкасский "Азот" требует признать противоправным и отменить решение МКМТ Минэкономики от 22 июня 2020 г., которым было прекращено спецрасследование в отношении импорта удобрений без применения специальных мер.

По этому иску Окружной административный суд уже открыл производство, назначив заседание на 5 октября 2020 года.

Игорь Гольченко, GR-директор Group DF объясняет, что изначально Минэкономики проинформировало стороны о результатах расследования, где однозначно указывалось, что «для защиты национального производителя есть все экономические и юридические основания и применение квот соответствует национальным интересам Украины". Но буквально спустя месяц МКМТ приняло кардинально иное решение.

"Почему-то Минэкономики без каких-либо серьёзных для этого оснований на 360 градусов изменило свою точку зрения в отношении квот. Мы считаем, что не было никаких новых объективных фактов, данных или расчётов, которые могли бы стать основанием для принятия подобного решения", – комментирует Игорь Гольченко. – "Мы полагаем, что имели место субъективные факторы, какие-то кулуарные договоренности в интересах третьей стороны".

Суд обязал МКМТ Минэкономики предоставить все документы, на основании которых были сделаны соответствующие выводы и принято решение о невведении квот на импорт.