Медики і місцеві жителі протестують у Білгороді-Дністровському на Одещині. Вони не хочуть, аби у місцевій лікарні відкривали відділення для хворих на коронавірус. Що саме непокоїть людей?

Білгород-Дністровська центральна районна лікарня. Днями тут дізналися: заклад перепрофілюють під лікування хворих на коронавірус - таке рішення Мінохоронздоров'я. Медики обурюються: їм ніхто навіть не пояснив, як тепер працюватимуть та чи матимуть обладнання і засоби захисту.

Тетяна Савченко, молодша медсестра Білгород-Дністровської ЦРЛ:

Никто, ничего! Вот так: сказали, что будет тут у нас коронавирус - все! Если мы не хотим, мы должны написать заявление - уходить, а куда нам уходить?

Та головна претензія: райлікарня - у самісінькому центрі міста. Поруч продовольчий ринок, автовокзал - тобто, завжди велелюдно. Мовляв, розміщувати тут "ковідний" центр небезпечно. Сьогодні медпрацівники вийшли на мітинг, до них долучилися місцеві жителі.

Галина Крижановська, молодша медсестра Білгород-Дністровської ЦРЛ:

Понятно, что людей надо спасать, потому что от этого никто не застрахован. Мы будем лечить, оказывать помощь - все согласны, - будем работать, но только не в центре города, вы понимаете?

Крім того містяни вказують: районна лікарня - це комплекс окремих споруд. Наприклад, "ковідний" центр планують облаштувати ось у цьому відділені на одному боці вулиці, натомість інші важливі підрозділи, до прикладу - рентгенкабінет - містяться з протилежного боку.

Євген Стремедловський, житель Білгорода-Дністровського:

Получается, "ковидник", который будет выходить оттуда и идти - туда, он будет контактировать с другими людьми, и будет повторная заболеваемость у других людей! И мы попадем под "красную", такую "красную" зону! Тут такая вспышка будет заболеваемости!

Дуже часто на зустрічі звучала пропозиція до влади: облаштувати "ковідний" центр не в Білгороді-Дністровському, а в одній із сільських лікарень. Деякі медики підтвердили: технічно така можливість є.

Володимир Златов, завідувач хірургічного відділення Білгород-Дністровської ЦРЛ:

Мое мнение, что можно. И будет намного эффективнее располагать вот этот "ковидный" центр, например, в Шабо - к этому можно было готовиться, а еще лучше, например, в Староказацкой больнице, которая не заполнена.

Серед представників влади на мітингу був лише голова райради. Пропозицію людей він пообіцяв обговорити з іншими можновладцями.

Валерій Лобанов, голова Білгород-Дністровської райради:

Я не могу обещать на сто процентов, что у меня это получится, но я постараюсь донести, попытаемся рассмотреть возможность открытия, может быть, или на Шабском, или Староказацком кусту.

Наразі мітингарі розійшлися, однак готові до масштабніших акцій протесту, якщо їхньої думки не дослухаються.