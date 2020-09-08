Нарушение перемирия: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 8 сентября, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Сумы заявил, что Украина связывалась с Россией из-за нарушений перемирия на Донбассе, в результате которых погибли военные.
Зеленскому задали вопрос, почему он публично не отреагировал на обострение на Донбассе.
Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача не защищать одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины. По тем нарушениям, я скажу вам откровенно это самая сложная на сегодня работа - сохранять жизнь украинцев. Очень поверхностно на эту тему. Я не могу общаться, потому что я глубоко в этой теме. И я не могу отвечать.
"Что касается режима тишины 42 дня. Режим тишины сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна поддерживать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ", - говорит президент.
Зачем я буду говорить вам о количестве срочных совещаний по поводу этой провокации? Многое делается и сделано как военными, так и разведчиками нашей страны. Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых и погибших, другого варианта, как сохранить жизнь людей, я не вижу.
Ранее в штабе ООС заявили об обострении ситуации на Донбассе. За минувшие сутки в результате обстрелов один военные погиб, еще один получил ранения. Это первые потери в ВСУ за 42 дня перемирия.
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