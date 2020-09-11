Напередодні у світі коронавірус підхопили ще понад 300 тисяч людей. З них, 45 тисяч у країнах Європи: найбільше у Франції - там минулої доби зафіксували рекордні з початку пандемії 10 тисяч заражень.

Також антилідерами за статистикою захворювань на материку є Іспанія, Росія, Велика Британія і Україна. Загалом у світі понад 28 мільйонів інфікувалися коронавірусом. Видужали більше як 20 мільйонів. Померли 913 тисяч.