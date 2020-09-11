Від понеділка, 14 вересня - новий розподіл карантинних зон. У "червоній" залишаються: Чернівці, Івано-Франківськ і Тернопіль. У "помаранчеву" потрапив Київ, адже коронавірус не сповільнює темпів. За минулу добу - майже 2 600 випадків інфікування. 44 пацієнти - померли.

Загалом від початку епідемії жертвами COVID-19 стали уже понад три тисячі людей. Нині моніторингові групи Міністерства охорони здоров'я перевіряють, чи готові регіональні лікарні за потреби приймати більшу кількість інфікованих.