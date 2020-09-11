Масштабное ДТП на трассе Киев-Харьков: 5 погибших и 20 пострадавших [ Редактировать ]
В пятницу утром, 11 сентября, на автодороге Киев - Харьков произошло ДТП с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли 5 человек и 20 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Инцидент произошел около 4 утра.
Водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
В результате погибли минимум 5 человек, других госпитализировали. Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.
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