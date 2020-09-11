3 144 нових захворювань на COVID-19 за попередню добу в Україні. Це новий рекорд поширення коронавірусу. 54 пацієнти померли від ускладнень. Найвищі показники зараження у столиці, на Харківщині, Одещині й Тернопільщині.

Від понеділка, 14 вересня діятиме новий розподіл карантинних зон. У "червоній" залишаються Чернівці, Івано-Франківськ і Тернопіль. Київ опинився у "помаранчевій" зоні.