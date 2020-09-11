В Україні на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей [ Редактировать ]
3 144 нових захворювань на COVID-19 за попередню добу в Україні. Це новий рекорд поширення коронавірусу. 54 пацієнти померли від ускладнень. Найвищі показники зараження у столиці, на Харківщині, Одещині й Тернопільщині.
Від понеділка, 14 вересня діятиме новий розподіл карантинних зон. У "червоній" залишаються Чернівці, Івано-Франківськ і Тернопіль. Київ опинився у "помаранчевій" зоні.
по теме
В Україні запровадили новий розподіл карантинних зон
Від початку епідемії жертвами COVID-19 стали уже понад три тисячі українців
В Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд
В Україні найбільше нових випадків COVID-19 за весь час епідемії - хто вже опинився у "червоній" зоні?
Наслідки нехтування карантином: Київ ризикує опинитися у "червоній" зоні
У столиці коровавірус діагностували у більш як 330 людей. Що стало причиною такого сплеску? Чи варто киянам готуватися до "почервоніння" міста?
МОЗ перевірить використання коштів, виділених на боротьбу з COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що планують перевірити, як лікарні витрачають кошти, виділені на боротьбу з недугою
У МОЗ готуються до нового навчального року
Попри загрозливі цифри, у МОЗ заявили: 1 вересня школярі таки сядуть за парти, окрім регіонів з "червоного" списку - там діти навчатимуться дистанційно