Член Центральної виборчої комісії Юрій Мірошниченко у п’ятницю ввечері під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА" зазначив про те, що пункт 7 ст. 205 Виборчого кодексу встановлює, що в разі визначення неможливості проведення виборів на окремих територіях ЦВК ухвалює рішення про скасування виборів на цих територіальних громадах.

"Конституція чітко говорить, що є лише дві підстави відтермінування виборів: це або надзвичайний стан або воєнний стан. Зараз на тій території немає ані воєнного, ані надзвичайного стану", - підкреслив він.

Він також заявив, що до нього як до куратора цих областей звертаються люди і питають, чому півмільйона виборців України не мають можливості обирати собі органи місцевого самоврядування.

"Ми все одно ухвалили рішення про вибори до районних рад. І в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську, і в інших районах, де частково заборонено проводити вибори в територіальних громадах, районні ради будуть утворені і вибори відбудуться", - наголосив член ЦВК.

Раніше ми писали про те, що місцеві вибори у 18 ОТГ у прифронтовій зоні відбудуться.