Індія лідирує за темпами поширення COVID-19 [ Редактировать ]
За минулу добу коронавірус у світі підхопили іще більш як 240 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - 93 тисячі нових випадки. На другому місці Сполучені Штати - там за добу COVID-19 заразилися 32 тисячі. На третьому Бразилія - 14 тисяч.
Загалом від початку епідемії коронавірусом заразилися більше 29 мільйоннів 180 тисяч людей. З них понад 21 мільйон вже одужали.
по теме
У Росії кількість хворих на COVID-19 перевалила за мільйон
У світовому сумнозвісному рейтингу РФ "поступається" лише США, Бразилії та Індії
Темпи поширення COVID-19 у світі йдуть на спад - ВООЗ
Порівняно з попереднім тижнем кількість нових пацієнтів знизилася на 5 відсотків, а смертність на 12 відсотків
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Найбільше інфікованих у Києві, на Буковині та Івано-Франківщині
Попри рекордні темпи заражень COVID-19 в Індії послаблюють карантин
Індія лідирую за темпами поширення хвороби - у тамтешньому Міністерстві охорони здоров'я пояснюють це збільшенням числа тестів
МОЗ перевірить використання коштів, виділених на боротьбу з COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що планують перевірити, як лікарні витрачають кошти, виділені на боротьбу з недугою