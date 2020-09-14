За минулу добу коронавірус у світі підхопили іще більш як 240 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - 93 тисячі нових випадки. На другому місці Сполучені Штати - там за добу COVID-19 заразилися 32 тисячі. На третьому Бразилія - 14 тисяч.

Загалом від початку епідемії коронавірусом заразилися більше 29 мільйоннів 180 тисяч людей. З них понад 21 мільйон вже одужали.