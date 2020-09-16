COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
2958 нових випадків інфікувань коронавірусом виявлено в Україні минулої доби. 76 людей померло, це найбільше від початку пандемії. 1514 - одужали. Такі дані наводить РНБО.
Найбільше інфікувань на Тернопільщині - 380 випадків. У Києві - 356.
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