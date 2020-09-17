3584 випадки інфікувань коронавірусом зафіксували минулої доби в Україні. Оперативні дані наводить РНБО. За інформацією відомства, 60 людей померло від ускладнень недуги. Натомість майже 1600 - одужали.

Найбільше інфікувань на Харківщині, там 483 випадки. Далі йдуть Тернопільщина та Київ. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині.