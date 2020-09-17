В Україні зафіксували антирекорд смертності від COVID-19 [ Редактировать ]
3584 випадки інфікувань коронавірусом зафіксували минулої доби в Україні. Оперативні дані наводить РНБО. За інформацією відомства, 60 людей померло від ускладнень недуги. Натомість майже 1600 - одужали.
Найбільше інфікувань на Харківщині, там 483 випадки. Далі йдуть Тернопільщина та Київ. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині.
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