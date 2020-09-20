Українська влада відмовляється виконувати Мінські домовленості. У цьому впевнений народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. На думку опозиціонера, зараз влада України намагається вигадати схеми, як обійти мирні домовленості, які були закріплені в Мінську, а пізніше в Парижі під час Нормандського саміту.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":