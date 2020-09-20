Українська влада відмовляється виконувати Мінські домовленості - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Українська влада відмовляється виконувати Мінські домовленості. У цьому впевнений народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. На думку опозиціонера, зараз влада України намагається вигадати схеми, як обійти мирні домовленості, які були закріплені в Мінську, а пізніше в Парижі під час Нормандського саміту.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Власти надо действовать в русле исполнения этих решений, а сегодня получается что власть, которая по факту, - и у меня есть основания это утверждать - не имеет политической воли на мирное урегулирование пытается найти какие-то варианты В С, найти чтобы не выполнять Минские соглашения, мы же видим их комментарии: Минские соглашения надо изменять, Минские соглашения не являются тем документом, который надо исполнять, власть хорошо знает, что ей надо делать, однако она категорически от этого отказывается, отказывается принести мир в Украину, вернуть Донбас в Украину.
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