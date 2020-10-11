В Днепре произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает "Информатор".

Mercedes Sprinter междугородней перевозки ехал по Слобожанскому проспекту в средней полосе в сторону правого берега. Hyundai двигался в противоположном направлении. Водитель такси рассказал правоохранителям, что он заснул за рулем и выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение.

Фото: Информатор

Отмечается, что в результате аварии, травмы получили оба водителя и четверо пассажиров автобуса. Их госпитализировали в местную больницу. Полиция начала расследование инцидента.

Фото: Информатор

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