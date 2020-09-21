В понедельник, 21 сентября, в Днепре на улице Марии Лисиченко Renault сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу по "зебре". Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор" с места события.

Renault ехал по направлению к ТЦ "Караван". По сообщениям очевидцев, водитель авто двигался на высокой скорости и не притормозил перед "зеброй". Мужчина же переходил дорогу в положенном месте. Пешехода доставили с черепно-мозговой травмой в больницу №6. Детали выясняются.

Напомним, на трассе "Киев-Одесса" в Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса.

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