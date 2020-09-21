В Днепре водитель влетел в пешехода на "зебре" (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, в Днепре на улице Марии Лисиченко Renault сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу по "зебре". Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор" с места события.
Renault ехал по направлению к ТЦ "Караван". По сообщениям очевидцев, водитель авто двигался на высокой скорости и не притормозил перед "зеброй". Мужчина же переходил дорогу в положенном месте. Пешехода доставили с черепно-мозговой травмой в больницу №6. Детали выясняются.
Напомним, на трассе "Киев-Одесса" в Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса.
Читайте также, в Запорожье жуткое ДТП унесло жизни 3 иностранцев.
по теме
Под Киевом легковое авто врезалось в грузовик, есть жертвы
Сообщается, что авария произошла на трассе Владиславка-Карапиши
На трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП
Столкнулись шесть транспортных средств
В Хмельницком произошло серьезное ДТП, пострадали 7 человек
В микрорайоне "Ружичная", что в Хмельницком, столкнулись рейсовый автобус и автомобиль
Школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек
Авария произошла в населенном пункте Банниторп
Под Львовом водитель наехал на дорожных рабочих, есть жертвы
В результате происшествия один рабочий погиб, другой с травмами был госпитализирован