Зараз триває дискусія щодо російської вакцини. Чи варто її закуповувати Україні?

Цей препарат уже зареєстрований у Федерації і ним уже роблять щеплення. Але ця вакцина ще не пройшла останню фазу випробувань з трьох необхідних.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":