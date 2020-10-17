Віктор Медведчук прокоментував ефективність досліджень російської вакцини проти COVID-19 [ Редактировать ]
Зараз триває дискусія щодо російської вакцини. Чи варто її закуповувати Україні?
Цей препарат уже зареєстрований у Федерації і ним уже роблять щеплення. Але ця вакцина ще не пройшла останню фазу випробувань з трьох необхідних.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Третья фаза означает эпидемическую эффективность этой вакцины при массовом использовании и вакцинировании. Речь идет о массовом применении - и это уже не 10 тыс., это 100 тыс., это миллион и это миллионы. То есть, это эпидемическая эффективность, которую будет устанавливать уже не научный центр, а производители этой вакцины. Производители этой вакцины в России и за рубежом, - там, где она будет производиться, потому что сегодня уже налажены кооперационные связи по поводу производства этой вакцины в Китае, в Индии, в Бразилии.
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