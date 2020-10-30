В пятницу, 30 октября, вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко рассказал о взаимодействии центральной и местной власти, а также о зафиксированных нарушениях на выборах.

"Действительно, визитная карточка этих выборов - низкая явка, примерно на 10% ниже, чем в 2015 году. На самом деле, я хотел бы начать с того, что сказать спасибо людям, что они вообще пришли. Потому что в той обстановке всеобщего давлении и психоза, связанного с эпидемией... придя на избирательный участок, человек и так совершал поступок гражданского мужества. Я был на выборах в Луганской области, потом проехал еще 7 участков. Посмотрел, как голосовали люди, как организовано было. Выборы сложные были, потому что обстановка тяжелая психологическая - раз. Второе - очень сложные бюллетени", - рассказал политик.

"В областях получали люди от 3 до 5 бюллетеней. Я сам был свидетелем, когда людям преклонного возраста очень тяжело было разобраться, и члены комиссии объясняли им по 5-10 минут, как заполнить бюллетень. Перерывы на дезинфекцию избирательных комиссий - это и надо было сделать. Все вместе затруднено и сделано так, что явка низкая. Но люди пришли, и выборы состоялись. Нарушений на выборах было очень много: от прямого подкупа избирателей и заканчивая тем ноу-хау, которое появилось на этих выборах, - скупка членов избирательных комиссий. До этого такого не было. Мы ведь знаем, что партии, которые присутствуют здесь, парламентские, они дают своих представителей в избирательные комиссии: территориальные, участковые. А дальше вступают в так называемую жеребьевку. У нас в стране 400 технических партий, они участвуют в жеребьевке и от них кто-то выпадает, как член комиссии и вот их в основном покупают", - отметил Юрий Бойко.

Кроме того, депутат также объяснил, почему в Украине нужно менять законодательство.

"Появляется ситуация, вот на этих выборах, когда собиралась территориальная избирательная комиссия и просто в угоду тому, кто скупил большинство, не регистрировала партию, кандидата, и таких случаев - сотни. Поэтому нам придется менять законодательство. Потому что таким образом формировать избирательные комиссии - "хороший" механизм, и нам придется сделать так, чтобы комиссии контролировали так, чтобы этих злоупотреблений не было. Сейчас самая главная задача - закончить подсчет голосов. Постоянно идут какие-то пересчеты, попытки дописать кому-то что-то. Мы очень много знаем примеров", - добавил Юрий Бойко.

"Мы обращались в правоохранительные органы, и я надеюсь, что будет соответствующая реакция. Как можно быстрее новой местной власти нужно найти баланс с центральной властью, потому что у нас на улицах все врачи мне говорят, что в ноябре-декабре будет просто тяжелейшая ситуация с эпидемией. Вот мы, 20 октября, все фракции проголосовали за постановление по борьбе с пандемией, где четко расписано кому, что делать, в том числе правительству, выделение денег, ресурсов, меры. Все это осталось на бумаге. Вот если у нас парламентская республика, вы должны принять меры, иначе - разогнать это правительство. В противном случае, если люди начнут задыхаться на улицах и будут выталкивать из больниц, то разгонят парламент и будут абсолютно правы!", - добавил депутат.

Также Юрий Бойко рассказал о главных задачах парламента.

"Можно быстрее закончить выборы, собраться в парламенте и принимать решения, которые позволят бороться с эпидемией. Вторая задача - принятие бюджета. Он был задержан из-за коронавируса, из-за других вещей, выборов... Но, на самом деле, к бюджету есть масса замечаний. Нам надо увеличить финансирование медицины, социальные выплаты, и там - масса замечаний. А самое главное, что местные органы власти, которые избраны, должны видеть баланс между центральной и местной властью. Потому что, до этого было противостояние. Центральная власть обвиняла местную, местная - центральную... Вот это надо прекратить и объединиться в решении проблем, которые ждут люди", - пояснил депутат.

"Я доволен результатами выборов нашей политической силы. Мы победили в 6 областях. Первое место у нас в Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях. У нас в 3 областях второе место: Сумская, Днепропетровская, Харьковская области. Мы представлены в центральной Украине, западной, что важно для того, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию там", - резюмировал Юрий Бойко.