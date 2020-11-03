Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 38,99 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,05%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 36,90 доллара за баррель, прибавив 0,24%.

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