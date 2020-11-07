Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине [ Редактировать ]
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал обстрел консульства Азербайджана в Харькове.
Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МИД).
Отмечается, что полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому преступлению.
"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, которые находятся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.
Напомним, в ночь на 7 ноября консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены окно и входная дверь. Пострадавших в результате стрельбы нет.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армян в обстреле консульства.
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