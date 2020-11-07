Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал обстрел консульства Азербайджана в Харькове.

Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МИД).

Читайте также В Грузии вводят комендантский час

Отмечается, что полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому преступлению.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, которые находятся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.

Напомним, в ночь на 7 ноября консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены окно и входная дверь. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армян в обстреле консульства.

Детальнее читайте в нашем Telegram-каналі.