Азербайджанська армія взяла під контроль стратегічно важливе місто в Нагірному Карабасі. Про це повідомив під час звернення до народу президент - Ільхам Алієв. Йдеться про Шушу.

Саме там пролягає ключова дорога, яка сполучала Карабах із Вірменією. Тепер її контролює Азербайджан. І звідти до головного міста регіону - Степанакерта - лише 11 кілометрів.

Алієва вже привітав президент Туреччини. У Баку люди виходять на вулиці та влаштовують стихійні святкування.

Натомість із Карабаха жителі масово евакуюються до Вірменії, утворюючи затори на дорогах. Утім, слід зазначити, що міноборони Вірменії спростовує втрату Шуші - там стверджують, нібито бої ще тривають.