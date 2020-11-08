Армія Азербайджану захопила ключове місто у Нагірному Карабаху [ Редактировать ]
Азербайджанська армія взяла під контроль стратегічно важливе місто в Нагірному Карабасі. Про це повідомив під час звернення до народу президент - Ільхам Алієв. Йдеться про Шушу.
Саме там пролягає ключова дорога, яка сполучала Карабах із Вірменією. Тепер її контролює Азербайджан. І звідти до головного міста регіону - Степанакерта - лише 11 кілометрів.
Алієва вже привітав президент Туреччини. У Баку люди виходять на вулиці та влаштовують стихійні святкування.
Натомість із Карабаха жителі масово евакуюються до Вірменії, утворюючи затори на дорогах. Утім, слід зазначити, що міноборони Вірменії спростовує втрату Шуші - там стверджують, нібито бої ще тривають.
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