"Каруселі" і вкиди бюлетенів: Борис Філатов заявив про масові порушення на місцевих виборах у Дніпрі [ Редактировать ]
Масові фальсифікації і "політичні клони". Боротьба за крісло мера Дніпра перетворилась на фарс. Про це заявив Дніпровський міський голова Борис Філатов.
Він стверджує, що конкуренти застосовували найбрудніші методи. Наприклад, використали велику кількість технічних кандидатів, які відібрали у нього кілька відсотків голосів.
Однак вибори у Дніпрі ще тривають. Другий тур голосування відбудеться 22 листопада.
Борис Філатов, міський голова Дніпра:
Город Днепр - это все, что у меня есть. Здесь моя семья, здесь похоронены мои родители, я полностью отдаю себя работе - сложной работе, но очень интересной работе. У меня, наверное, самая интересная работа на земле. Поэтому 22 числа мы должны поставить точку и пойти спокойно работать, готовить в первую очередь бюджет-2021, потому что уже пора заканчивать избирательную вакханалию и начинать заниматься делами.
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