Масові фальсифікації і "політичні клони". Боротьба за крісло мера Дніпра перетворилась на фарс. Про це заявив Дніпровський міський голова Борис Філатов.

Він стверджує, що конкуренти застосовували найбрудніші методи. Наприклад, використали велику кількість технічних кандидатів, які відібрали у нього кілька відсотків голосів.

Однак вибори у Дніпрі ще тривають. Другий тур голосування відбудеться 22 листопада.

Борис Філатов, міський голова Дніпра: