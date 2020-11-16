Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали в субботу, 14 ноября, рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса. Так, было выявлено 660 905 случаев инфицирования.

Об этом сообщает DW.

Также в ВОЗ обнаружили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения коронавируса фиксируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по вторникам и средам.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия коронавируса закончилась.

Ранее в МОЗ заявили, что Украине грозит новая "суперинфекция".