ВОЗ заявила, когда ждать роста случаев COVID-19 [ Редактировать ]
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали в субботу, 14 ноября, рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса. Так, было выявлено 660 905 случаев инфицирования.
Об этом сообщает DW.
Также в ВОЗ обнаружили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения коронавируса фиксируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по вторникам и средам.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия коронавируса закончилась.
Ранее в МОЗ заявили, что Украине грозит новая "суперинфекция".
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