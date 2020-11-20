В пятницу, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин рассказал о деньгах в "коронавирусном фонде" и их применении.

"Ситуация не такая, как вы говорите. На сегодняшний день денег в ковидном фонде, которые были направлены на борьбу с коронавирусом (а это 32 млрд, которые были сняты с других программ). 35 млрд - это отдельные деньги, которые по Стокгольму, по арбитражу получила наша страна, благодаря усилиям нашего президента, и были направлены на инфраструктуру, на создание рабочих мест", - отметил он.

Также депутат сказал: "Из 32 млрд и 35 состояла общая цифра в 67 млрд. На сегодняшний день денег свободных у нас более 27 млрд грн. Эти деньги могут быть поставлены в роспись министром финансов и задействованы в том числе и в системе здравоохранения".

В то же время в.о. главы Нацслужбы здоровья Украины Андрей Виленский рассказал, куда потратят оставшиеся деньги: "Потрібно розуміти, що є кошти, які виділені на програму медичних гарантій. Це ті кошти, якими оперує Національна служба здоров'я України. І дійсно, на сьогоднішній день потрібно ще 5-6 млрд грн. Я поясню: на початку пандемії ми чітко з МОЗ і Мінфіном розрахували, скільки коштів потрібно буде на лікарні. Уряд вирішив виділити додаткові кошти на підтримку медиків. Зараз ми проінформували уряд і депутатів, що ці гроші сьогодні потрібні. Ми очікуємо, що скоро ми їх отримаємо і виділимо на рахунки закладів охорони здоров'я".