КДБ Білорусі висунуло Вікторові Бабариці звинувачення у корупції [ Редактировать ]
Білоруське КДБ висунуло Вікторові Бабариці звинувачення у корупції. Йому інкримінують хабарництво у великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
До арешту в середині червня 2020 року Віктора Бабарику вважали одним із найсерйозніших можливих суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах. Однак ЦВК не зареєструвала його кандидатуру.
по теме
Білоруське КДБ висунуло Вікторові Бабариці звинувачення у корупції. Йому інкримінують хабарництво у великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом
Напередодні під час чергового недільного протесту у Мінську - Маршу проти фашизму - затримали понад 300 людей. Силовики укотре застосували спецзасоби, зокрема світлошумові гранати. Окрім білоруської столиці, протестні марші відбулися в інших великих містах країни
Лукашенко заявил, что его реально отстранить от власти
Нагадаю, нещодавно в столиці Білорусі невідомі викрали та забили на смерть активіста Романа Бондаренка. Після цього в країні почалися акції пам'яті
У неділю на місці викрадення чоловіка мінчани встановили меморіал - приносили квіти та лампадки. Понад тисячу людей забрали до поліцейських відділків