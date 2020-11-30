За "словацьким рецептом". Австрія готується до масового тестування населення на коронавірус. Воно стартує в середу і буде безоплатним.

Як, де і з якою метою перевірятимуть австрійців? І які європейські країни теж планують схожу тест-кампанію?

У спортзалі австрійського міста Корнойбург кипить робота. За кілька днів тут відкриють центр тестування на коронавірус. Приміщення обладнують військові, вони ж відповідатимуть і за проведення діагностики.

Юрген Шлехтер, полковник Збройних сил Австрії:

Ми створили спеціальну зону, де люди чекатимуть своєї черги. Там доволі просторо, люди матимуть змогу дотримуватися дистанції. А потім, по одному, проходитимуть у зону тестування.

Таких центрів у Австрії відкриють понад сотню. Спочатку людям робитимуть експрес-тест на антигени. А в разі позитивного результату - направлятимуть ще й на ПЛР. Тестування буде добровільним і безоплатним.

Юрген Шлехтер, полковник Збройних сил Австрії:

Люди, які отримали негативний результат, зможуть одразу піти додому. У разі позитивного тесту ми направлятимемо їх до окремої кімнати, де проводять ПЛР-діагностику, у цьому ж приміщенні.

Томас Денк, військовий медик:

Протягом години ми зможемо охопити 50 людей. Тобто за день - приблизно пів тисячі.

Про намір провести масове тестування населення на коронавірус уряд Австрії повідомив кілька тижнів тому. Його мета - виявити та ізолювати якнайбільше інфікованих, що дозволить країні швидше вийти з режиму локдауну й відсвяткувати Різдво.

Австрія - не єдина європейська країна, яка оголошує масове тестування людей. Першими такий експеримент провели у Словаччині, там двома етапами перевірили майже всіх жителів країни. До таких заходів готуються і в Чехії. Тамтешній уряд хоче до різдвяних свят протестувати на антигени всіх мешканців.

У Німеччині масове тестування поки що не планують. Втім, великі концерни та компанії укладають угоди з лабораторіями і відкривають власні центри діагностики. Пропонуючи співробітникам пройти безплатну перевірку на коронавірус безпосередньо біля місця роботи.

Ларс Нахбар, керівник служби охорони здоров'я одного з автомобільних концернів Німеччини:

Відповідно до угоди з лабораторією, ми можемо проводити понад дві тисячі тестів на день. І це не межа. У разі потреби ми маємо змогу збільшити цю кількість. Кожен співробітник, який відчуває симптоми застуди чи скаржиться на погане самопочуття, може перевіритися на коронавірус.

Від тестування виграє й компанія. Адже це мінімізує ризик зараження співробітників і дозволяє концерну працювати на повну силу.