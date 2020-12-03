COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
14 тисяч 496 нових інфікувань коронавірусом в Україні. Минулої доби з підтвердженим діагнозом ушпиталили 1700 людей. Від ускладнень інфекції померли 243 пацієнти. А одужали понад 15 тисяч - це рекордний показник.
За весь час пандемії, на COVID-19 захворіли майже 772 тисячі українців, близько 13 тисяч померли.
Найвищі показники заражень у Києві, на Запоріжжі, Одещині та Харківщині.
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