Пандемія COVID-19 у світі: італійцям заборонили регіональні поїздки на новорічні свята [ Редактировать ]
Німеччина подовжує локдаун ще на місяць. Італія забороняє громадянам поїздки між регіонами під час різдвяних та новорічних свят. А Австрія готується відкривати гірськолижні курорти. Чому одні європейські країни посилюють карантин, а в інші, навпаки, пом'якшують - Тетяна Логунова пояснить.
У Новий рік - у режимі часткового локдауну. Уряд Німеччини подовжив карантинні обмеження до 10 січня. Таке рішення ухвалили на відеонараді Ангели Меркель з прем'єрами всіх німецьких земель.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Ще в листопаді, запроваджуючи частковий локдаун, ми попереджали: якщо ситуація істотно не поліпшиться, ми будемо змушені подовжити дію обмежень. Ми не досягли своєї мети - щонайбільше 50 нових інфікувань на сто тисяч населення за тиждень.
Темпи поширення хвороби стримати не вдається. Щодоби в країні реєструють майже 20 тисяч нових хворих. Зростає і смертність. Напередодні коронавірус забрав життя майже пів тисячі людей - це найвищий показник від початку епідемії.
Лотар Вілер, керівник Інституту імені Роберта Коха:
Я вас благаю дотримуватися основних правил: зберігати дистанцію щонайменше півтора метра, мити руки, носити маску й провітрювати приміщення. Будь ласка, поставтеся до мого заклику з усією відповідальністю. Робіть це завжди і всюди.
До 10 січня в Німеччині будуть зачинені спортивні студії, салони краси, музеї та театри. Ресторани й кафе продаватимуть їжу тільки "із собою". А люди муситимуть обмежувати соціальні контакти: зустрічатися і проводити разом вільний час зможуть не більше ніж п'ять осіб із двох різних сімей.
Виняток зробили лише для різдвяних і новорічних свят. У цей період уряд попередньо дозволив збиратися невеликими компаніями до десяти осіб. Втім, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, це пом'якшення ще можуть переглянути.
Подорожувати країною під час свят, щоб відвідати рідних і друзів, у Німеччині поки що дозволено. На відміну від Італії. Офіційний Рим сьогодні заборонив поїздки між регіонами на Різдво і Новий Рік. Обмеження діятиме з 21 грудня до 6 січня.
Роберто Сперанца, міністр охорони здоров'я Італії:
Якщо ми не хочемо суворого карантину в січні та лютому, ми повинні відповідально провести святковий період. Повторю ще раз: без істотних обмежень пересування, без зміни наших звичок і дотримання правил безпеки ми не зможемо протистояти вірусу на цьому етапі.
А от Австрія, навпаки, готується поступово виходити з локдауну. Від наступного понеділка в країні відновлять роботу школи, дитсадки, перукарні та магазини. А обмеження на вихід із дому діятимуть уже не цілодобово, а тільки вночі.
Себастіан Курц, канцлер Австрії:
Зниження темпів поширення коронавірусу це успіх, але ще не час розслаблятися. Завдяки локдауну ми тепер маємо змогу поетапно і дуже обережно пом'якшувати обмеження. Із сьомого грудня ми відкриємо низку закладів. Але ресторани і кафе, а також культурні установи поки що не працюватимуть, до сьомого січня.
Напередодні Різдва Австрія відкриє і гірськолижні курорти. Переважно для своїх. Гості з країн, які входять до зони ризику, зможуть покататися на лижах лише після десятиденної самоізоляції.
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