Небезпечна піротехніка: як відсвяткувати і не потрапити до лікарні [ Редактировать ]
Відсвяткувати і не потрапити до лікарні. Попри заборони щодо використання феєрверків, українці масово купують петарди та салюти. Щоб гучно увійти в новий рік. Про піротехнічну безпеку - Олександр Васильченко.
Екстремально, видовищно та вкрай травматично.
Данило, постраждав від вибуху піротехніки:
Она у меня загорелась, я ее кидаю на рюкзак, начинаю ногами тушить, она не потушилась.
На початку року хлопець Данило з друзями придбав кілька петард для забави. Одну, випадково, підпалив удома.
Данило, постраждав від вибуху піротехніки:
Я боли не чувствовал, когда взорвалась петарда, у меня был болевой шок. И она у меня бабахнула, у меня, потом я оглох сильно, у меня шея заклякла и я не смог посмотреть сперва на свою руку. Палец оторваный возле двери там лежал возле ванной.
У різдвяно-новорічний період кількість потерпілих від піротехніки збільшується на 10-15 відсотків,- кажуть медики. Найбільше травматичних випадків стається через запалювальний ґніт. Він може бути задовгим або закоротким.
Обидва варіанти - погані. Людина або не встигає викинути петарду, як у пригоді з Данилом, або ж підходить подивитися, чому не спрацювало.
Віктор Сидоренко, травматолог:
Частіше всього не руки, а пошкоджуються тканини голови, обличчя і очі. В другу чергу пошкоджуються руки, якщо людина протягнула руку для того, щоб підпалити, або що-небудь зробити.
Ще 10-15 років тому в Україні був справжній бум на піротехніку,- пояснює лікар. Зараз травмованих у період свят значно менше. Найчастіше потерпають чоловіки віком від 17 до 25 років.
Віктор Сидоренко, травматолог:
Мені в пам'яті пацієнт Олексій, який, от він якраз нахилився подивитися, чому не вибухнула петарда. І в цей час петарда вибухнула. У Олексія знесло практично половину обличчя, половину черепної коробки. Око не змогли зберегти, обличчя йому зробили на 3-Д принтері кісткову основу, а покрову черепа виростили з його власної кістки під шкірою живота і лікування затягнулось майже на 2 роки.
Новорічні феєрверки зазвичай запускають після півночі. У цей час багато людей уже нетверезі,- констатують лікарі. Саме це стає причиною більшості трагедій.
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