Відсвяткувати і не потрапити до лікарні. Попри заборони щодо використання феєрверків, українці масово купують петарди та салюти. Щоб гучно увійти в новий рік. Про піротехнічну безпеку - Олександр Васильченко.

Екстремально, видовищно та вкрай травматично.

Данило, постраждав від вибуху піротехніки:

Она у меня загорелась, я ее кидаю на рюкзак, начинаю ногами тушить, она не потушилась.

На початку року хлопець Данило з друзями придбав кілька петард для забави. Одну, випадково, підпалив удома.

Данило, постраждав від вибуху піротехніки:

Я боли не чувствовал, когда взорвалась петарда, у меня был болевой шок. И она у меня бабахнула, у меня, потом я оглох сильно, у меня шея заклякла и я не смог посмотреть сперва на свою руку. Палец оторваный возле двери там лежал возле ванной.

У різдвяно-новорічний період кількість потерпілих від піротехніки збільшується на 10-15 відсотків,- кажуть медики. Найбільше травматичних випадків стається через запалювальний ґніт. Він може бути задовгим або закоротким.

Обидва варіанти - погані. Людина або не встигає викинути петарду, як у пригоді з Данилом, або ж підходить подивитися, чому не спрацювало.

Віктор Сидоренко, травматолог:

Частіше всього не руки, а пошкоджуються тканини голови, обличчя і очі. В другу чергу пошкоджуються руки, якщо людина протягнула руку для того, щоб підпалити, або що-небудь зробити.

Ще 10-15 років тому в Україні був справжній бум на піротехніку,- пояснює лікар. Зараз травмованих у період свят значно менше. Найчастіше потерпають чоловіки віком від 17 до 25 років.

Віктор Сидоренко, травматолог:

Мені в пам'яті пацієнт Олексій, який, от він якраз нахилився подивитися, чому не вибухнула петарда. І в цей час петарда вибухнула. У Олексія знесло практично половину обличчя, половину черепної коробки. Око не змогли зберегти, обличчя йому зробили на 3-Д принтері кісткову основу, а покрову черепа виростили з його власної кістки під шкірою живота і лікування затягнулось майже на 2 роки.

Новорічні феєрверки зазвичай запускають після півночі. У цей час багато людей уже нетверезі,- констатують лікарі. Саме це стає причиною більшості трагедій.