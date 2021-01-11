Вибух і двоє поранених дітей. Жахливими наслідками завершився день народження п'ятирічного хлопчика в Кам'янському на Дніпропетровщині. Просто в руках у іменинника здетонував запал від гранати.

Також постраждав підліток, який у цей час був із ним у кімнаті, у нього травми навіть тяжчі. Обидва зараз у лікарні. Як почуваються? І звідки в них боєприпас? З'ясовувала Олена Мендалюк.

Понад п'ять годин медики Дніпропетровської обласної дитячої лікарні рятували життя двом хлопчикам - п'яти та чотирнадцяти років. За словами лікарів, у руках підлітка рвонув запал від гранати. Права рука хлопця повністю понівечена.

Олексій Мохов, завідувач відділення ортопедії та травматології КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня":

Поступил ребенок в состоянии травматического шока и с травматической ампутацией всех 5 пальцев и кисти. Первый палец можно будет наложить аппарат для удлинения фаланги, можно будет работать функционально. Все те четыре, мы и так создали все условия, чтобы можно было восстанавливать все физические возможности, но будут отсутствовать все фаланги, а так ребенок сможет себя обслуживать и даже писать.

У молодшого пацієнта осколками посічене обличчя та тулуб. Дітей з реанімації вже перевели до відділень. Загроза життю минула.

Олексій Власов, генеральний директор КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня":

Сделано все необходимое в плане лечения этих детей. Один ребенок находится в отделении ортопедии и травматологии, второй ребенок находится в отделении эндовидиохирургии.

Біля дітей чергують батьки, утім, вони навідріз відмовляються спілкуватися із журналістами.

У селищі Карнаухівка, за адресою, де стався інцидент, ми нікого не застали. Сусіди розповідають: того вечора сім'я відзначала день народження свого п'ятирічного сина, до них приїхали родичі. Поки дорослі були на кухні, діти гралися в іншій кімнаті. Тоді й пролунав вибух.

Микола Заплава, житель селища Карнаухівка:

Вони гралися іграшками самого вибуху чуть не було, бо воно в закритом помещєнії, це ж запал, якби гранато то воно б розірвало, а сам запал він не дуже здоровий. Щоб тут де найшли - навряд ли. Непонятно де воно взялося.

Звідки в будинку, між дитячими іграшками, взявся запал з'ясовує поліція. За даним фактом відкрито відразу два кримінальні провадження - "незаконне поводження зі зброєю" та "невиконання батьківських обов'язків".

Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області:

Поліція володіє попередньою інформацією зі слів хлопчика. Однак зараз ми перевіряємо цю інформацію. Тому поки її не озвучуємо. На даний час жодній особі не повідомлено про підозру. Триває досудове слідство.

Постраждалі хлопці проведуть у лікарні, ймовірно, ще не один тиждень. А медики просять дорослих краще пильнувати дітей удома.